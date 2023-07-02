CASTELVETRANO. MANGIANO TONNO FRESCO, INTERA FAMIGLIA IN OSPEDALE: IN TRE SONO IN TERAPIA INTENSIVA
Un intero nucleo familiare, marito, moglie e due figli, è ricoverato nell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano per un’intossicazione dopo aver mangiato del tonno rosso fresco.
Tre di loro sono in Terapia intensiva, ma non sono in pericolo di vita.
I quattro hanno accusato i sintomi di un’intossicazione alimentare che si genera per la presenza di abbondanti quantità di istamina nella carne del tonno. L’istamina non è presente nel pesce al momento della pesca, ma si forma subito dopo la sua morte.
La sua produzione può avvenire in ogni fase della filiera alimentare e si può prevenire mediante tecniche di abbattimento.