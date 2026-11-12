Castiglione di Sicilia, assalto alla banca con un escavatore: strada bloccata, ladri in fuga

I malviventi hanno bloccato la SS120 con due mezzi pesanti e utilizzato un escavatore per tentare di sradicare il bancomat. All'arrivo delle pattuglie sono fuggiti in auto. Indagini in corso.

Un tentativo di furto ai danni di un istituto di credito, realizzato con la cosiddetta tecnica della “spaccata”, è stato sventato nella notte a Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.

In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, i militari della Stazione di Passopisciaro e di Randazzo, supportati dai colleghi della Radiomobile e da quelli dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Randazzo e da personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo, sono intervenuti lungo la SS 120, presso una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, dove alcuni malviventi erano intenti a mettere a segno un furto.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe preliminarmente ostruito la circolazione stradale posizionando sulla carreggiata due mezzi pesanti, allo scopo di impedire o comunque ostacolare il transito degli altri veicoli e ritardare l'eventuale intervento delle Forze dell'Ordine. Successivamente, utilizzando una pala meccanica montata su un escavatore come un vero e proprio ariete, avrebbero tentato di sradicare lo sportello automatico ATM dell'istituto bancario.

Il tempestivo arrivo delle pattuglie ha, però, costretto i malviventi ad abbandonare il loro piano criminale e a dileguarsi a bordo di un'autovettura. Nel corso degli accertamenti effettuati sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore veicolo, risultato utilizzato per l'azione criminosa, che è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di specifici accertamenti tecnici, finalizzati a raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili.

Sono in corso le indagini per ricostruire compiutamente la dinamica dell'accaduto e risalire agli autori della spaccata.