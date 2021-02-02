CASTIGLIONE DI SICILIA E LINGUAGLOSSA. CONTROLLI ANTI COVID-19 PER MOTOCICLISTI INDISCIPLINATI

I Carabinieri delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’...

I Carabinieri delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’osservanza delle norme per il contenimento del fenomeno epidemico, hanno svolto un servizio nei territori compresi tra il “Parco dell’Etna” e il “Parco fluviale dell’Alcantara”.

In particolare l’attività è stata indirizzata al controllo dei numerosi motociclisti che, sovente, sono soliti utilizzare quei percorsi a bordo delle proprie moto da enduro.

In particolare l’attività ha poi portato i militari ad elevare la prevista sanzione amministrativa nei confronti di 7 motociclisti per inottemperanza alle vigenti norme anti Covid-19.