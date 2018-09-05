CASTIGLIONE DI SICILIA: “SE NON SPOSTI LA MACCHINA TI SPARO”. DENUNCIATO 80ENNE

I Carabinieri della stazione di Passopisciaro, frazione del comune di Castiglione di Sicilia, hanno denunciato un 80enne del posto, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per minacce e lesioni...

I Carabinieri della stazione di Passopisciaro, frazione del comune di Castiglione di Sicilia, hanno denunciato un 80enne del posto, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per minacce e lesioni personali, poiché ritenuto responsabile di porto abusivo di armi, minaccia grave e detenzione abusiva di munizionamento.

E’ accaduto ieri pomeriggio, in pieno centro abitato. Il reo, a bordo della propria autovettura, stava transitando per quella via Regina Margherita quando, infastidito da un’auto posteggiata male lungo la strada, è sceso dalla macchina iniziando a inveire contro il proprietario della stessa.

Ne è nata una lite verbale prolungatasi per alcuni minuti, finché il pensionato è ritornato verso la propria auto, ha estratto dal bagagliaio un fucile da caccia e puntandolo contro il contendente ha detto: “se non sposti l’auto ti sparo”. Il proprietario dell’auto “incriminata”, un 71enne di Randazzo, ovviamente terrorizzato, è fuggito via recandosi immediatamente dai Carabinieri della locale stazione i quali, acquisita la denuncia, hanno immediatamente rintracciato il pensionato nella propria abitazione a cui, proprio in virtù dell’ultimo episodio nonché dei precedenti specifici, sono state sequestrate le seguenti armi, regolarmente detenute: 1 pistola marca Pietro Beretta modello 950b; 1 fucile automatico cal. 12 marca Franchi modello Cadet; 1 carabina marca Jager cal. 22; 53 cartucce cal.6,35; 44 cartucce cal.12 a pallini nonché 3 cartucce cal. 6,35, in eccesso rispetto a quelle regolarmente detenute.