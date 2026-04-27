CASTIGLIONE DI SICILIA, uomo trovato morto in campagna: ferite al corpo e auto data alle fiamme, è giallo

CASTIGLIONE DI SICILIA – Giallo a Mitogio, frazione del comune di Castiglione di Sicilia, dove nella tarda mattinata di oggi, domenica, è stato rinvenuto un cadavere in una zona di campagna nei pressi della strada provinciale 81.

A fare la scoperta sarebbe stato un passante che, notando il corpo, ha immediatamente lanciato l’allarme al 112. La vittima è stata identificata come Giuseppe Florio, 66 anni, incensurato e originario di Trappitello. A riportare la notizia è La Sicilia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Randazzo, supportati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche e dal Nucleo Radiomobile, che hanno avviato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il corpo presenterebbe diverse ferite, probabilmente provocate da un’arma da taglio, localizzate al volto e all’addome. Un dettaglio che rende ancora più inquietante la vicenda è che il cadavere sarebbe stato trovato avvolto in lenzuola e sacchi di plastica.

A poca distanza dal luogo del ritrovamento è stata inoltre rinvenuta l’auto dell’uomo, completamente distrutta dalle fiamme. Un elemento che potrebbe essere collegato al delitto e che sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e individuare eventuali responsabili. Non si esclude alcuna pista.