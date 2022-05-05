95047

CASTING PER AVANTI UN ALTRO! CON PAOLO BONOLIS: AVANTI UN ALTRO! IL 17 MAGGIO A CATANIA

Casting concorrenti (solo maggiorenni) per “Avanti un altro!” il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis.Ecco di seguito le prossime date casting di Maggio 2022:16 Maggio 2022 a ROMA17 Maggio 2022 a...

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2022 17:58
CASTING PER AVANTI UN ALTRO! CON PAOLO BONOLIS: AVANTI UN ALTRO! IL 17 MAGGIO A CATANIA -
Dintorni
Condividi

Casting concorrenti (solo maggiorenni) per “Avanti un altro!” il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis.

Ecco di seguito le prossime date casting di Maggio 2022:

16 Maggio 2022 a ROMA
17 Maggio 2022 a CATANIA

Per partecipare ai casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni:

  • inviare una email a [email protected] con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).
  • Compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv
  • Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

Data chiusura annuncio: 17 Maggio 2022 - 08:00

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047