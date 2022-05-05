CASTING PER AVANTI UN ALTRO! CON PAOLO BONOLIS: AVANTI UN ALTRO! IL 17 MAGGIO A CATANIA
A cura di Redazione
05 maggio 2022 17:58
Casting concorrenti (solo maggiorenni) per “Avanti un altro!” il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis.
Ecco di seguito le prossime date casting di Maggio 2022:
16 Maggio 2022 a ROMA
17 Maggio 2022 a CATANIA
Per partecipare ai casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni:
- inviare una email a [email protected] con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).
- Compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv
- Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00
Data chiusura annuncio: 17 Maggio 2022 - 08:00