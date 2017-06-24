CATANESE ARRESTATO A POZZALLO: 15 KG ERBA E HASHISH IN GOMME AUTO

La Polizia di Stato ha arrestato nel porto di Pozzallo un catanese diretto a Malta mentre tentava di imbarcarsi, con 15 kg di marijuana e hashish nascosti nelle gomme della sua auto. Gli agenti del co...

La Polizia di Stato ha arrestato nel porto di Pozzallo un catanese diretto a Malta mentre tentava di imbarcarsi, con 15 kg di marijuana e hashish nascosti nelle gomme della sua auto. Gli agenti del commissariato, che stavano effettuando controlli antidroga con la collaborazione delle unità cinofile di Catania, si sono insospettiti a causa dalla presenza sulla vettura di due ruote di scorta oltre al cosiddetto ruotino che era già montato. Non appena i cani poliziotto si sono avvicinati hanno cominciato ad annusare con insistenza le gomme che sono state smontate.

All'interno dei tre copertoni gli investigatori hanno così scoperto la sostanza stupefacente, già confezionata e suddivisa in panetti. L'uomo ha ammesso di essere un corriere sostenendo però di non conoscere nè il mittente nè il destinatario del carico. Al termine delle operazioni, la Squadra Mobile di Ragusa ha condotto l'arrestato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica Iblea.