CATANESE CONDANNATO PER FURTO COMMESSO A PATERNÒ

15 maggio 2019 13:26
Cronaca
I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 38enne catanese Antonino CARDARONE, in esecuzione di un ordine

per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.

L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Paternò il 19 settembre2018, dovrà scontare un residuo della pena comminatagli equivalente ad anni 1 e giorni 11 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

