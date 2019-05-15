CATANESE CONDANNATO PER FURTO COMMESSO A PATERNÒ

15 maggio 2019 13:26
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Paternò il 19 settembre2018, dovrà scontare un residuo della pena comminatagli equivalente ad anni 1 e giorni 11 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.