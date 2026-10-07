Catanese, domani torna l’estate per un giorno: fino a 33 gradi

Impennata delle temperature l’8 ottobre: valori decisamente sopra la media per il periodo

CATANIA – Torna improvvisamente il caldo estivo nel Catanese. Per la giornata di giovedì 8 ottobre è attesa una sensibile impennata delle temperature, con valori che nella Piana di Catania potranno raggiungere i 32-33°C.

A determinare questo deciso aumento termico sarà un flusso di aria calda richiamato da una perturbazione presente ad ovest del Mediterraneo, capace di riportare sull’Isola condizioni tipiche della stagione estiva nonostante il calendario segni ormai ottobre.

Piana di Catania tra le zone più calde

Tra le aree maggiormente interessate dal caldo ci sarà proprio la Piana di Catania, dove le massime potranno spingersi facilmente oltre i 30 gradi, fino a toccare localmente i 32-33°C.

Temperature elevate sono previste anche in altre zone interne e pianeggianti della provincia, mentre nelle aree costiere e collinari i valori dovrebbero risultare leggermente più contenuti.

Sul resto della Sicilia, le temperature oscilleranno generalmente tra 26 e 28°C, mentre sul settore tirrenico, soprattutto nel Palermitano, si potranno raggiungere punte ancora più elevate, fino a 34-35°C.

Un vero colpo di coda dell’estate

Quella di giovedì sarà dunque una giornata dal sapore decisamente estivo, con temperature anomale per il periodo e un clima che, soprattutto nelle ore centrali, ricorderà più la fine di agosto che l’inizio di ottobre.

Nel Catanese il caldo sarà quindi protagonista per diverse ore, con la Piana di Catania indicata tra le zone più calde dell’intera regione.