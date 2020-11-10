CATANESE IN AUTO VERSO LA SICILIA CON 5,5 CHILI DI COCAINA

In tutta la provincia reggina, quotidianamente, si registrano notevoli risultati nell’ambito dei servizi svolti dal personale della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupeface...

In tutta la provincia reggina, quotidianamente, si registrano notevoli risultati nell’ambito dei servizi svolti dal personale della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, e l’ultimo importante successo è stato raggiunto dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni nell’ambito della consueta attività di controllo svolta presso gli imbarcaderi.

I poliziotti nella tarda serata di mercoledì scorso, svolgendo i routinari controlli ai viaggiatori in transito da e per la Sicilia, hanno rinvenuto all’interno di un’autovettura 5,5 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il conducente dell’autovettura, un 49enne catanese, aveva insospettito gli agenti avendo dimostrato nervosismo durante le fasi del controllo e all’esito di un controllo più approfondito è stato trovato nella disponibilità di cinque panetti di droga occultati sotto il sedile posteriore del veicolo. L’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale “San Pietro” di Reggio Calabria.

Sabato scorso il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Giudice per le Indagini Preliminari, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere.