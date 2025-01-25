Catania, 10 automobilisti multati per uso del cellulare al volante: ritirate le patenti

Tolleranza zero della Polizia di Stato per gli automobilisti indisciplinati che usano lo smartphone alla guida, mettendo a rischio la loro incolumità e la sicurezza degli altri utenti della strada.Nel...

Tolleranza zero della Polizia di Stato per gli automobilisti indisciplinati che usano lo smartphone alla guida, mettendo a rischio la loro incolumità e la sicurezza degli altri utenti della strada.

Nelle ultime ore, i poliziotti della Questura di Catania hanno eseguito una nuova e mirata azione di controllo nelle zone a più alto tasso di traffico veicolare, con l’impiego di diverse pattuglie della squadra volanti e moto-volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il pattugliamento dinamico dei poliziotti ha permesso di individuare 10 automobilisti che stavano utilizzando il cellulare mentre guidavano nel traffico cittadino. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni per complessivi 2500 euro.

I conducenti sono stati fermati, controllati e sanzionati con il ritiro immediato della patente e l’applicazione della sanzione pecuniaria di 250 euro.

Sarà l’Ufficio Territoriale del Governo a valutare la posizione di ogni singolo trasgressore, comminando la sanzione accessoria della sospensione della patente in base anche ai punti presenti sul titolo. Gli automobilisti sanzionati potranno rientrare in possesso della patente solo dopo il periodo di sospensione di almeno 15 giorni.

Di recente, la normativa del Codice della strada è stata modificata proprio perché l’uso del telefono alla guida rappresenta una delle cause più frequenti di incidenti stradali, anche gravi.

I controlli dei poliziotti della Questura proseguiranno, senza sosta, nei prossimi giorni per tutelare i pedoni e gli altri automobilisti e motociclisti rispettosi delle regole.