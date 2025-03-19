CATANIA, 15ENNE SORPRESO A SPACCIARE: SEQUESTRATI DROGA E DENARO

Nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso e, in particolare, le attività di spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, gli agenti della Polizia di Stat...

Nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso e, in particolare, le attività di spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno denunciato un giovanissimo spacciatore e hanno segnalato alla Prefettura due assuntori.

Durante l’attività di perlustrazione del territorio, svolta in serata nella zona di San Leone, transitando su corso Indipendenza, i poliziotti hanno notato un gruppo di sette ragazzi stazionare nei pressi di un chiosco. Insospettiti dalla situazione e considerate le circostanze di tempo e di luogo, gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo, avvalendosi anche delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Sono stati, così, identificati 7 ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, tra cui due minorenni.

Sin dalle prime fasi del controllo, i poliziotti hanno notato il particolare nervosismo di tre di essi, soprattutto del più giovane, un ragazzo di 15 anni residente nelle vicinanze, che appariva particolarmente insofferente ed ansioso.

Approfondendo il controllo, due ragazzi, un 21enne ed un 24enne, svuotando le tasche hanno consegnato ciascuno un involucro trasparente, contenente modica quantità di hashish; entrambi sono stati segnalati, quindi, come assuntori.

Nei confronti del 15enne, che, invece, si mostrava poco collaborativo, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire, all’interno delle tasche dei jeans due bustine piccole in plastica, contenenti marijuana, per un peso complessivo lordo di circa 7 grammi, nonché, nella tasca del giubbotto, una somma di denaro per complessivi 230 euro

Ritenendo plausibile che il ragazzo potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente all’interno della propria abitazione, sita a poche centinaia di metri, i poliziotti hanno proceduto a perquisizione locale nell’appartamento in cui il ragazzo vive con i propri genitori, dove, grazie al fiuto del cane “Maui”, all’interno di un comodino posto in un soggiorno/cucina, sono state rinvenute una busta di plastica trasparente con all’interno 42 grammi di marijuana ed una busta di carta con all’interno 4,5 grammi di hashish.

Sia le sostanze stupefacenti che la somma di denaro sono state sequestrate ed il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.