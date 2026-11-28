Catania, 17 falsi pacchi bomba nei centri postali: giovane indagato dalla Digos

Nove falsi allarmi tra dicembre e aprile, con evacuazioni e interruzioni delle attività di Poste e DHL. Concluse le indagini a carico di un giovane catanese.

A seguito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e svolta dalla Polizia di Stato - Digos della Questura di Catania con grande professionalità sono stati acquisiti elementi indiziari individualizzanti a carico del presunto autore dei falsi allarmi che dal mese di dicembre 2025 fino allo scorso 30 aprile avevano interessato la città di Catania, a seguito di numerosi rinvenimenti di pacchi sospetti, appositamente confezionati per diffondere il panico, in particolare presso il Centro di Meccanizzazione Postale (C.M.P.) e presso la filiale DHL Express etnei.

I citati eventi avevano causato, in tutte le numerose occasioni in cui si erano verificati, l’evacuazione dei già menzionati stabilimenti e l’attivazione delle misure di sicurezza, con intervento di personale del nucleo artificieri della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, poiché, dalla visione dei rilevatori dei centri postali di smistamenti, risultava apparentemente che, all’interno di alcuni pacchi, vi era la presenza di ordigni. Per tale ragione, il personale in servizio nei citati stabilimenti segnalava alla Sala Operativa del numero di emergenza la presenza di una possibile bomba.

Ne seguiva che, per ogni episodio (ben nove segnalazioni per un totale di 17 scatole), scattavano le procedure necessarie alle verifiche e alle relative messa in sicurezza nonché l’evacuazione degli uffici e dei capannoni interessati dal rinvenimento, con relativa interruzione delle attività. E tuttavia all’esito degli interventi del nucleo artificieri della Polizia di Stato si constatava, ogni volta, che all’interno dei pacchi erano assenti sostanze esplosive mentre erano presenti congegni simili, esteriormente, ad una bomba, ma del tutto innocui, mentre era predisposto, all’interno del pacco, un elemento elettronico riscaldante, che serviva a produrre l’annerimento dell’etichetta del pacco stesso (che risultava così illeggibile) che, come noto, è fondamentale per tracciare la vita della spedizione (dal punto di deposito a tutti i passaggi successivi).

In questo contesto, le indagini – partite dall’analisi dei rilievi effettuati dal Nucleo Artificieri e dalla Polizia Scientifica – si sono sviluppate attraverso l’acquisizione dei sistemi di video sorveglianza, in modo da risalire a ritrovo il percorso fatto dagli stessi dal momento della spedizione.

Sulla base della ricostruzione operata attraversa questo meticoloso esame che consentiva di individuare un soggetto che appariva coinvolto nella vicenda, un giovane catanese nato nel 2000, veniva emesso un decreto di perquisizione e, presso la sua abitazione, gli agenti della DIGOS, unitamente al nucleo artificieri e alla Polizia Scientifica, rinvenivano diverso materiale che, secondo la ricostruzione accusatoria, lo stesso utilizzava per il confezionamento dei pacchi, nonché una scatola già confezionata con le stesse particolari modalità, pronta per la successiva spedizione.

All’esito delle descritte investigazioni questa Procura ha completato gli accertamenti e, quindi, notificato avviso di conclusione delle indagini per i reati di cui all’art. 81, 340, 658, 678 c.p., contestando al giovane catanese – ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna – i reati di interruzione di un pubblico servizio, procurato allarme presso l’Autorità e illegale fabbricazione e detenzione di materiale destinato alla composizione o alla fabbricazione di congegni esplodenti.