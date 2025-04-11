CATANIA, 18ENNE ARRESTATO PER AGGRESSIONE A DUE MEDICI AL POLICLINICO
Su delega della Procura di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo Compagnia di Catania Fontanarossa e della Stazione di Catania Nesima hanno data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Catania, nei confronti di Compagnini Sebastiano, (classe 2006).
Al predetto sono ascritti, in concorso con altro soggetto, i reati di lesioni personali aggravate, in danno di operatori sanitari e di interruzione di pubblico servizio.
Secondo quanto accertato a seguito delle indagini coordinate da questa Procura, il Compagnini avrebbe posto in essere, il 3 gennaio 2025, al reparto di pediatria del Policlinico di Catania, un’aggressione, effettuata con pugni e calci, in danno di due sanitari, adducendo a pretesto un asserito rifiuto oppostogli dai due operatori in ordine a una sua pregressa richiesta di informazioni sullo stato di salute di una minore ivi ricoverata.
Alla sua identificazione si è pervenuti, da parte degli investigatori dell’Arma, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza allocate nell’area ospedaliera.
La dinamica dell’accaduto è stata compiutamente ricostruita grazie alle dichiarazioni rese dalle parti offese e dalle altre persone presenti sul luogo dell’aggressione.
In base a quanto acquisito, questa Procura ha pertanto potuto richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’odierno indagato, misura eseguita in data odierna con la traduzione del Compagnini alla locale Casa Circondariale