CATANIA. 18ENNE SENZA CASCO INVESTE POLIZIOTTO DURANTE UN CONTROLLO: SCATTA L’ARRESTO

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 18 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane ha investito il poliziotto che lo aveva fermato per un controllo perché beccato alla g...

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 18 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane ha investito il poliziotto che lo aveva fermato per un controllo perché beccato alla guida di uno scooter senza l’utilizzo del casco protettivo.

Il giovane, appena maggiorenne, è stato notato, insieme ad un suo amico, fare lo slalom tra le auto in coda, poco prima delle 23, proprio davanti alla Questura di Catania.

Ad intimare l’Alt sono stati due agenti della Squadra Volanti che, negli stessi attimi, stavano uscendo dai locali della Questura per riprendere le attività di controllo del territorio in città finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati e dei fenomeni di illegalità diffusa.

Il 18enne non solo non si è fermato all’Alt dei poliziotti, ma con un atteggiamento di sfida ha ripetutamente accelerato, cercando di aprirsi un varco per poter fuggire.

Davanti all’irremovibile posizione degli agenti, il giovane ha proseguito nella sua condotta sprezzante, fino a investire il capo pattuglia che, nonostante le ferite, ha rincorso il mezzo per qualche metro riuscendo a raggiungerlo e ad aggrapparsi ad esso, fino a quando il 18enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra insieme al passeggero, senza riportare alcuna lesione.

I due sono stati portati negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. In particolare, il conducente dello scooter è stato arrestato e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Altresì, gli sono state contestate tutte le infrazioni previste dal Codice della Strada, con fermo amministrativo del veicolo, e si è proceduto al ritiro della patente per 15 giorni in quanto trovato in possesso della droga.

Mentre il passeggero, ancora minorenne, è stato affidato ai genitori convocati in Questura dopo la contestazione prevista per non aver indossato il casco, il conducente del mezzo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il poliziotto investito ha riportato una ferita lacero contusa alla gamba ed è stato necessario applicare alcuni punti di sutura.