Catania, 19enne arrestata con quasi 3 chili di droga: fermata dopo un tentativo di fuga a Nesima

La Polizia di Stato ha arrestato una 19enne, originaria di Milano, trovata con 2,7 chili di marijuana, nascosti in casa e nel portabagagli della sua auto. La ragazza, che era alla guida della sua auto, è stata fermata dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, in un tratto di via IV Novembre, nel quartiere Nesima. Non appena ha intravisto il lampeggiante della pattuglia impegnata in un posto di controllo, la giovane ha tentato frettolosamente di invertire la sua rotta, provando a tornare indietro, in modo da eludere il controllo. La sua manovra ha insospettito i poliziotti che l’hanno inseguita, riuscendo a bloccarla in una via limitrofa.

Quando ha abbassato il finestrino per consegnare i documenti, i poliziotti hanno subito avvertito l’odore tipico della marijuana e, pertanto, l’hanno invitata a scendere per eseguire un’accurata perquisizione dell’auto. Aperto il portabagagli, i poliziotti hanno recuperato una sacca sportiva con all’interno 1,1 chili di marijuana e due panetti di hashish del peso di 210 grammi. Le verifiche sono state estese anche all’abitazione, con l’ausilio di altre volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Anche in questo caso, i poliziotti hanno trovato ulteriore droga nascosta in due buste di plastica contenenti 1,5 chili di marijuana e otto bustine della stessa sostanza, per un totale di 52 grammi. Nel corso della perquisizione nell’abitazione sono stati recuperati anche tre bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, verrà distrutto. La 19enne è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno, è stata condotta in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP.

L’intervento si inserisce nel solco delle numerose attività antidroga che, soltanto nelle ultime settimane, hanno portato ad una serie di sequestri di significativi quantitativi di sostanze stupefacenti, destinate ad essere immesse nel circuito dello spaccio, con un giro d’affari per la criminalità di svariate migliaia di euro.