Catania, 21enne fermato con la droga nella moto: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 21enne Rosario BUZZANCA, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini d...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 21enne Rosario BUZZANCA, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ormai da tempo i militari avevano messo il giovane come loro obiettivo, aspettando soltanto il momento propizio per coglierlo con le mani nel sacco.

L’occasione è stata fornita dal ragazzo nella tarda serata di mercoledì quando a bordo del proprio motoveicolo, dopo un lungo servizio di osservazione da parte dei militari, questi ultimi lo hanno “pizzicato” in via Mons. Domenico Orlando mentre cedeva la dose di droga ad un cliente.

Immediatamente lo hanno bloccato e la conseguente perquisizione ha consentito ti rinvenire nelle sue tasche 15 dosi di marijuana, già singolarmente confezionate per la vendita al minuto.

Il giovane, che tra l’altro è stato anche denunciato perché sorpreso più volte alla guida del motociclo senza aver la patente di guida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (g/t)