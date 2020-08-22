I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 23enne Antonio OREFICE di Bronte (CT), poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale,...

Catania. 23 enne di Bronte, non si ferma all’alt: inseguito ed arrestato

I militari, nell’eseguire un posto di controllo in viale Tirreno, hanno imposto l’alt all’autovettura condotta dal giovane il quale invece di ottemperarvi è fuggito a tutta velocità.

Inseguito, bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.