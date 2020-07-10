CATANIA, 30 INDAGATI E 11 SOCIETÀ SEQUESTRATE, FRODAVANO IL FISCO GRAZIE A COMPENSAZIONI IRREGOLARI

La guardia di finanza di Catania ha eseguendo 24 arresti, 21 dei quali ai domiciliari, e sei misure interdittive di un anno nei confronti di 30 persone indagate, a vario titolo, per associazione a del...

La guardia di finanza di Catania ha eseguendo 24 arresti, 21 dei quali ai domiciliari, e sei misure interdittive di un anno nei confronti di 30 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere, reati tributari e indebite compensazioni aggravate dalla partecipazione di professionisti. Militari delle Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania stanno sequestrando anche 11 società commerciali utilizzate coinvolte nell'inchiesta della Procura di Catania e beni per equivalente per 9,5 milioni di euro. L'operazione è in corso anche nelle province Milano, Roma, Viterbo e Latina. Le indagini, condotte tra febbraio 2019 e aprile 2020, hanno tracciato la commercializzazione di oltre 25 milioni di euro di crediti fittizi di cui oltre 9,5 milioni utilizzati per indebite compensazioni. Sull'operazione alle 10.30 si terrà una conferenza stampa nella sede del nucleo Pef di Catania alla presenza del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.