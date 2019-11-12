95047

CATANIA, 4 ARRESTI DALLA POLIZIA PER RAPINE, LESIONI E VIOLENZA SESSUALE

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2019 19:35
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato: STURNIOLO Salvatore (cl.1973) pregiudicato, destinatario di decreto di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 31.10.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 12 di reclusione per il reato di rapina, commessa in Messina il 29.10.2013;

CAPONE Marco, (cl.1974), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 16.10.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 5 e mesi 5 di reclusione, per reati in materia di stupefacenti, lesioni, resistenza a P.U.;

SANTAPAOLA Sebastiano, (cl.1950), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 4.11.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 4 di reclusione, per il reato di violenza sessuale;

RAPISARDA Salvatore, (cl. 1996), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 30.10.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione, per il reato di rapina.

