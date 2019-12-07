CATANIA, 42ENNE ARRESTATO DUE VOLTE IN DIECI GIORNI PER SPACCIO

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del comando provinciale hanno arrestato, nella flagranza, il 42enne catanese Emanuele Spampinato perché resosi responsabile del reato di det...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del comando provinciale hanno arrestato, nella flagranza, il 42enne catanese Emanuele Spampinato perché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, nello specifico, era una vecchia conoscenza dei militari ove si consideri che soltanto dieci giorni orsono lo avevano già arrestato con nove dosi di cocaina ed ancora, come se non bastasse, due giorni prima era stato denunciato per le medesime motivazioni.

I militari pertanto, decisi a dare un taglio alla “carriera” del pusher ed avendo ragionevolmente supposto, a seguito di specifica attività info investigativa, che quest’ultimo ancora detenesse quantitativi di droga nella sua abitazione, hanno deciso di effettuarvi una perquisizione per concretizzare le loro ipotesi.

In effetti l’uomo, che mai si sarebbe aspettato quell’ulteriore visita dei “Lupi”, mostrava un certo nervosismo che percepito all’istante dai militari faceva scattare la perquisizione con conseguente rinvenimento e sequestro di 18 dosi di cocaina conservate dentro un barattolo di vetro occultato nel soppalco del bagno.

Ammesso alla direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, così come deciso dal giudice al termine dell’udienza di convalida.