CATANIA. 44ENNE ARRESTATA PER AGGRESSIONE A POLIZIOTTI E SANITARI IN RISTORANTE SULLA SS 114

Gli agenti della Squadra volante della Questura di Catania hanno arrestato una 44enne, originaria di Lentini, per resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti sono intervenuti in un noto ristorante ubicato sulla SS 114 Orientale Sicula, in ausilio ai sanitari del 118, in quanto una donna, verosimilmente in stato di ebbrezza, stava tentando di aggredirli.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno subito individuato i sanitari, allorquando e improvvisamente, la donna che stavano cercando di assistere, non appena si è accorta della presenza della polizia, è andata in escandescenza, sputando all’indirizzo di uno degli agenti e aggredendoli.

Ne è scaturita una colluttazione, a seguito della quale, la donna è stata bloccata e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Marco.

La stessa è stata successivamente identificata quale una 44enne, pluripregiudicata, di Lentini.

Al termine dell’attività, i due poliziotti intervenuti e i tre operatori sanitari del 118 sono stati costretti a ricorrere a cure mediche al pronto soccorso.

Alla luce di quanto accaduto, la donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata di quanto accaduto. È stata inoltre denunciata in stato di libertà per essersi rifiutata di fornire indicazioni sulla propria identità personale e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.