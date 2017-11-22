CATANIA: 5 ARRESTI PER RISSA ALL'OSPEDALE GARIBALDI CENTRO
Nella mattina di ieri, agenti delle Volanti dell’U.P.G.S.P hanno arrestato per il reato di rissa aggravata i catanesi A. A., classe ’67; A. E., classe ’81; C. S., classe ’98; T. G., classe ’61 e T. G., classe ’89.
In particolare, alle ore 11.30 gli operatori di Polizia si recavano presso il nosocomio Garibaldi Centro, ove era stata segnalata una violenta lite tra più persone davanti al pronto soccorso.
Giunti sul posto, gli Agenti effettivamente assistevano ad una violenta rissa tra 5 individui, tre uomini e due donne, che, a causa di vecchi rancori familiari, si picchiavano con calci e pugni dinanzi alle numerose persone presenti sul posto per essere sottoposte a visita medica.
Alla luce di ciò gli operatori, dopo aver sedato la colluttazione, traevano in arresto i cinque corrissanti, i quali, su disposizione del P.M. di turno, venivano sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.