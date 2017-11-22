CATANIA: 5 ARRESTI PER RISSA ALL'OSPEDALE GARIBALDI CENTRO

Nella mattina di ieri, agenti delle Volanti dell’U.P.G.S.P hanno arrestato per il reato di rissa aggravata i catanesi A. A., classe ’67; A. E., classe ’81; C. S., classe ’98; T. G., classe ’61 e T. G....

A cura di Redazione 22 novembre 2017 14:02

