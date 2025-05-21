CATANIA, 72ENNE SCOMPARSO DA OLTRE 24 ORE: SI CERCA PIETRO BONACCORSI, FAMILIARI IN ANSIA, “AIUTATECI A TROVARLO”

AGGIORNAMENTOPurtroppo arriva un aggiornamento tragico direttamente dalla figlia, attraverso un post sui social:"Grazie alle tante condivisioni, grazie alle forze dell’ordine, ma soprattutto a tutta l...

AGGIORNAMENTO

Purtroppo arriva un aggiornamento tragico direttamente dalla figlia, attraverso un post sui social:

"Grazie alle tante condivisioni, grazie alle forze dell’ordine, ma soprattutto a tutta la nostra famiglia che ci ha aiutato e sostenuto. Senza di voi eravamo persi.

Purtroppo, con grande dolore, vi comunico che mio padre non è più tra noi."

Non si hanno più notizie di Pietro Bonaccorsi, 72 anni, residente nella zona di Corso Italia a Catania. L’uomo è uscito di casa nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00, per sbrigare alcune commissioni e non ha più fatto ritorno. Da quel momento, si sono perse le sue tracce.

I familiari, profondamente preoccupati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e avviato personalmente le ricerche. La segnalazione della scomparsa è stata anche diffusa sui social network con l’auspicio di ottenere indicazioni utili da parte di chiunque possa aver visto l’anziano o la sua auto.

Non è chiaro se Bonaccorsi si sia allontanato a bordo della sua automobile, una Volkswagen Passat Station Wagon grigio scuro, targa FD775LR. L’uomo era solito spostare la vettura di frequente tra diversi stalli delle strisce blu della zona, per cui l’auto potrebbe essere parcheggiata altrove all’interno della città. Al momento della scomparsa, aveva con sé le chiavi dell’auto ma non ha lasciato alcun messaggio ai familiari.

Al momento della scomparsa, Pietro indossava pantaloni azzurri, una camicia blu, un maglione blu e scarpe marroni.

Appello dei familiari

"È importantissimo diffondere questo appello", hanno scritto i parenti, che invitano chiunque abbia visto l’uomo o abbia informazioni a contattare immediatamente i numeri:

349 8368779 – 393 2222641 – 339 6392771

Ogni segnalazione può essere determinante per aiutare a riportarlo a casa sano e salvo.