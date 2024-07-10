CATANIA, 75ENNE LITIGA PER VIABILITÀ IN PIAZZA VERGA: MUORE DI INFARTO
A cura di Redazione
10 luglio 2024 17:14
Un 75enne che stava litigando con un giovane per un contenzioso sulla viabilità nella zona, nella centralissima piazza Verga a Catania, ha avuto un improvviso malore, si è accasciato a terra e non si è più ripreso.
Sul posto sono intervenuti poliziotti delle Volanti della Questura e personale del 118.
Secondo quanto si è appreso l'uomo è morto sul posto per cause naturali, probabilmente un infarto al miocardio.
Non ci sono indagati per il decesso.
