95047

CATANIA, 75ENNE LITIGA PER VIABILITÀ IN PIAZZA VERGA: MUORE DI INFARTO

Un 75enne che stava litigando con un giovane per un contenzioso sulla viabilità nella zona, nella centralissima piazza Verga a Catania, ha avuto un improvviso malore, si è accasciato a terra e non si...

A cura di Redazione Redazione
10 luglio 2024 17:14
CATANIA, 75ENNE LITIGA PER VIABILITÀ IN PIAZZA VERGA: MUORE DI INFARTO -
News
Condividi

Un 75enne che stava litigando con un giovane per un contenzioso sulla viabilità nella zona, nella centralissima piazza Verga a Catania, ha avuto un improvviso malore, si è accasciato a terra e non si è più ripreso.

Sul posto sono intervenuti poliziotti delle Volanti della Questura e personale del 118.

Secondo quanto si è appreso l'uomo è morto sul posto per cause naturali, probabilmente un infarto al miocardio.

Non ci sono indagati per il decesso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047