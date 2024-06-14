CATANIA. 79ENNE NON SI FERMA ALL'ALT: BLOCCATO DOPO UNA FUGA PERICOLOSA PER LE VIE DELLA CITTÀ, DENUNCIAT

Alla vista della paletta d’ordinanza un settantenne catanese, pluripregiudicato, non si è fermato all’alt degli agenti del Commissariato “San Cristoforo” e con la propria auto, di grossa cilindrata e...

Alla vista della paletta d’ordinanza un settantenne catanese, pluripregiudicato, non si è fermato all’alt degli agenti del Commissariato “San Cristoforo” e con la propria auto, di grossa cilindrata e piuttosto potente, ha tentato la fuga ad alta velocità, cercando di far perdere le proprie tracce, ma soprattutto creando un serio pericolo per gli altri automobilisti.

È successo in via Cristoforo Colombo, in orario pomeridiano, durante un posto di controllo che la volante normalmente effettua nel corso dei servizi di controllo del territorio.

Il protagonista, dopo un rocambolesco inseguimento, che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi, è stato bloccato in via Officina Ferroviaria.

L’uomo vanta diversi precedenti, anche per associazione per delinquere di stampo mafioso. Per quanto accaduto suo carico è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e diverse contestazioni per la violazione delle norme del Codice della Strada, mentre l’auto, risultata priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata.