Catania, 9 chili di carne scaduta e braciere in strada: multe per 14mila euro

Controlli della Polizia in un bar e una gastronomia: riscontrate irregolarità sulla sicurezza, sequestrati alimenti e un braciere.

Carne scaduta e braciere in strada in una gastronomia della zona di viale Del Rotolo e difformità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in un bar del viale Ionio, con sanzioni per 14.000 euro.

È quanto riscontrato dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nel corso di un’attività di controllo coordinata dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno operato congiuntamente agli agenti della Divisione Polizia Anticrimine, al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, agli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai medici e tecnici dei servizi Veterinari, Igiene e Spresal dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione dell’Asp di Catania e agli operatori della Polizia Locale.

Nel corso degli accertamenti nel bar della zona di viale Ionio, sono emerse criticità legate all’impianto elettrico e alla mancata segnalazione delle vie di esodo, che hanno determinato sanzioni per 1.700 euro. Contestualmente, il titolare è stato multato per 5.776 euro per occupazione abusiva del suolo pubblico, per pubblicità non autorizzata e per il cambio di destinazione d’uso del bagno. Non sono state riscontrate anomalie, invece, per quanto concerne la tracciabilità degli alimenti offerti al pubblico.

Nella gastronomia della zona di viale Del Rotolo, invece, sono stati trovati 9 chili di carne scaduta, che sono stati sequestrati per la successiva distruzione, e il titolare è stato sanzionato per 2.000 euro per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP.

Un’ulteriore sanzione di 2.000 euro è stata elevata per l’omessa informazione ai clienti sugli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari proposti in vendita. Anche in questo locale sono state appurate difformità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per la mancata segnalazione delle vie di esodo e per l’assenza del parapetto nelle scale a chiocciola utilizzate per raggiungere il deposito, che hanno portato alla contestazione di una sanzione pari a 1.700 euro.

La Polizia Locale “annonaria” ha sanzionato il proprietario per 623 euro per la presenza di affissioni pubblicitarie abusive, per l’installazione di una tenda senza autorizzazione e per l’impropria occupazione di suolo pubblico con un braciere, completo di cappa aspiratrice a vetri esterna, piazzata in strada in corrispondenza di un incrocio.

In questo caso, oltre alle sanzioni pecuniarie, è scattato il sequestro amministrativo.