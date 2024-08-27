CATANIA. A BORDO DI UNO SCOOTER CON IL BAULETTO IMBOTTITO DI MARJUANA, DENUNCIATO

Prosegue incessante il contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania e, l’altra mattina, il Carabinieri della Stazione di Librino...

Prosegue incessante il contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania e, l’altra mattina, il Carabinieri della Stazione di Librino hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne catanese, già conosciuto alle forze dell’Ordine per vecchie vicende giudiziarie connesse alla droga.

In particolare, erano circa le 11.15 della mattina quando i Carabinieri hanno deciso di effettuare un posto di controllo su stradale Gelso Bianco, trafficato snodo che collega il quartiere Librino con la tangenziale e con le località periferiche della provincia Etnea. Obiettivo del controllo era quello di garantire una normale e sicura circolazione stradale e quindi colpire quelle condotte di guida pericolose poste in essere da indisciplinati utenti della strada. Inoltre, ulteriore obiettivo era quello di prevenire e contrastare i fenomeni criminali maggiormente diffusi, come lo spaccio di droga e i reati predatori, il tutto finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dai cittadini e turisti.

In tale contesto, l’equipaggio, pronto a controllare i mezzi ritenuti più sospetti, ha notato, già a distanza, un giovane che alla guida di uno scooter Piaggio, vedendo i Carabinieri, ha notevolmente rallentato la marcia cercando di non attirare la loro attenzione.

I militari dell’Arma, ormai abituati a questo tipo di espediente, hanno subito intimato l’alt al conducente che non ha potuto far altro che fermarsi. Il 20enne ha immediatamente iniziato a mostrare un comportamento piuttosto sospetto, infatti era sfuggente alle domande che gli venivano rivolte e palesemente preoccupato. Il motivo di tale ansia è stato velocemente chiarito a seguito della perquisizione che i Carabinieri hanno ritenuto opportuno svolgere, ed in effetti dentro il porta oggetti dello scooter sono stai scovati oltre 50 gr di marijuana ben avvolti dentro una busta di cellophane. A quel punto il 20enne, vistosi ormai alle strette, ha deciso di tirare fuori dai propri indumenti intimi ulteriori 9 gr. della medesima sostanza.

Il giovane, pertanto, è stato accompagnato in caserma dai militari, ove tutta la droga ritrovata è stata sequestrata e lo stesso è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria