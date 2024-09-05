CATANIA. A CASA CON 4 KG DI DROGA E DUE PISTOLE: MANETTE PER UN 33ENNE

Teneva nascosti in garage quasi 4 chili di marijuana e 103 grammi di cocaina. Non solo, in casa deteneva pure una pistola con matricola abrasa, due caricatori e 12 munizioni calibro 7.65 e una pistola...

Teneva nascosti in garage quasi 4 chili di marijuana e 103 grammi di cocaina. Non solo, in casa deteneva pure una pistola con matricola abrasa, due caricatori e 12 munizioni calibro 7.65 e una pistola a salve, priva di tappo rosso, con diverse munizioni.

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno scoperto il nascondiglio di armi clandestine e droga di un pregiudicato catanese di 33 anni, durante uno dei controlli notturni, nei pressi di Largo Basilicata, nel quartiere di San Berillo Nuovo.

In particolare, il pregiudicato mentre si trovava a bordo di uno scooter, non appena ha intravisto la volante della Polizia di Stato, ha subito provato a nascondersi all’interno di un garage, ma è stato immediatamente raggiunto dai poliziotti. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche al garage e all’abitazione dove, effettivamente, sono state trovate droga e armi, sottoposte a sequestro.

Alla luce di quanto rivenuto, il pregiudicato è stato arrestato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di armi clandestine.

Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida all’esito del quale il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.