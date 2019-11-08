95047

CATANIA: A FUOCO FURGONE IN PIENO CENTRO

Una squadra operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania Nord è intervenuta nel primo pomeriggio in via Firenze, alle spalle del tribunale di Catania, in una zona centrale della città...

A cura di Redazione Redazione
08 novembre 2019 16:52
Una squadra operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania Nord è intervenuta nel primo pomeriggio in via Firenze, alle spalle del tribunale di Catania, in una zona centrale della città, per un incendio di un furgone Citroen adibito a trasporto di una ditta privata.

L'incendio sviluppatosi nel vano motore è stato controllato immediatamente dai Vigili del Fuoco giunti sul posto e bloccato scongiurando il suo propagarsi.

Controllato e messo in sicurezza il posto.

 

 

