CATANIA: A FUOCO FURGONE IN PIENO CENTRO
A cura di Redazione
08 novembre 2019 16:52
Una squadra operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania Nord è intervenuta nel primo pomeriggio in via Firenze, alle spalle del tribunale di Catania, in una zona centrale della città, per un incendio di un furgone Citroen adibito a trasporto di una ditta privata.
L'incendio sviluppatosi nel vano motore è stato controllato immediatamente dai Vigili del Fuoco giunti sul posto e bloccato scongiurando il suo propagarsi.
Controllato e messo in sicurezza il posto.