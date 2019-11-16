CATANIA, A FUOCO NEGOZIO CINESE SUL VIALE VITTORIO VENETO

Un incendio è divampato ieri sera all'interno di un negozio cinese di articoli per la casa e oggettistica, al civico 188 in viale Vittorio Veneto.La chiamata al centralino dei vigili del fuoco è giunt...

La chiamata al centralino dei vigili del fuoco è giunta poco dopo le 22,00. Sul post, due squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, con un'autoscala, mezzi logistici e autobotti di rincalzo oltre a personale sanitario del 118 e della Polizia. Non ci sarebbero feriti.

Ancora sconosciute le cause che hanno portato al divampare delle fiamme che ha provocato lungo tutto il viale Vittorio Veneto un forte e acre odore di fumo.