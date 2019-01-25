CATANIA: A SALVATORE ARANZULLA LA CANDELORA D’ORO 2019

Abbiamo deciso di assegnare la Candelora d’oro 2019, la più alta onorificenza della città, a Salvatore Aranzulla, il catanese di Mirabella Imbaccari che a soli 28 anni è considerato il genio italiano...

Così il primo cittadino Salvo Pogliese ha annunciato, tramite la sua pagina Facebook, la decisione di conferire il premio a catanese d’eccellenza.

“Quella di Salvatore Aranzulla è una scelta di campo che guarda al futuro, un riconoscimento ai valori positivi della conoscenza e dell’innovazione come proiezione di speranza e di cambiamento. Un esempio per tutte le ragazze e i ragazzi catanesi e siciliani,che in lui riconoscono l’idea di una realizzazione di vita possibile, raggiungibile in ogni campo con l’impegno e la dedizione costante, nel nostro caso per fare conoscere al grande pubblico i segreti dell’informatica e le straordinarie potenzialità del web – si legge ancora -.

Quando abbiamo deciso di conferire ad Aranzulla la Candelora D’Oro, ci siamo lasciati convincere dal forte legame che egli, nonostante la straordinaria popolarità e il successo ottenuti, ha sempre mantenuto con la Sicilia, con il piccolo paesino di Mirabella Imbaccari nella zona calatina della Provincia di Catania, dove è cresciuto con la sua famiglia e dove ancora vivono i suoi genitori, ma anche con la nostra città e con la festa di Sant’Agata che conosce benissimo. Aranzulla è l’espressione più autentica delle potenzialità delle nostre eccellenze, di quei talenti che a Catania e in Sicilia, ora, vanno riconosciute e valorizzate come fattore di sviluppo per la nostra terra, che non può ancora lasciare andare i suoi figli migliori senza più ritrovarli.

La cerimonia di conferimento della Candelora d’oro si svolgerà nella corte del Municipio di Catania, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, sabato 2 febbraio alle ore 20, nella serata che dà il via ai momenti più intensi dei festeggiamenti di Sant’Agata, con l’omaggio floreale a Sant’Agata da parte dei Vigili del Fuoco. Prima della consegna dell’ambita onorificenza della Candelora d’Oro, insieme all’arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina, procederemo alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Santa Patrona”.