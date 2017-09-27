In considerazione dell’andamento stagionale dal prossimo 1 ottobre riapre l’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania.Gli utenti potranno rivolgersi ai micologi aziendali il lunedì (ed i giorni succe...

In considerazione dell’andamento stagionale dal prossimo 1 ottobre riapre l’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania.

Gli utenti potranno rivolgersi ai micologi aziendali il lunedì (ed i giorni successivi ad un festivo) dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00, ad eccezione dello sportello di Giarre, che rispetterà gli orari indicati nella tabella.

CATANIA: AL VIA LA STAGIONE DEI FUNGHI, RIAPRE L’ISPETTORATO MICOLOGICO DELL’ASP

Saranno, inoltre, previste, come negli anni precedenti, anche delle aperture straordinarie (come riportato in tabella) nei fine settimana del periodo di maggiore produzione.Contestualmente è stata già riattivata la reperibilità micologica presso i Pronto soccorso ospedalieri per gli eventuali casi di intossicazione da funghi spontanei.A tal proposito si ricorda ai cittadini che, ove possibile, per agevolare il riconoscimento dei funghi responsabili di intossicazione, è sempre consigliato portare con sé i residui di “funghi crudi e/o cotti”.I micologi aziendali garantiranno, in collaborazione con i 58 Comuni della Provincia, il regolare espletamento dell’attività di vigilanza sia sulla vendita di funghi (in occasione di sagre e similari) sia presso i ristoranti.L’Ispettorato resterà aperto fino al 30 novembre per riaprire successivamente, in base alla stagionalità, nel periodo primaverile.

Servizi offerti dagli sportelli micologici

L’Ispettorato assicurerà presso i singoli sportelli micologici, i seguenti servizi: esame di commestibilità dei funghi freschi epigei spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito); rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi epigei spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo su c/c 49436850 ASP Catania Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”).

Avvisi per i rivenditori e i ristoratori

Al fine di favorire il rilascio di certificazione per i funghi destinati alla vendita e ai ristoranti, si ricorda che i venditori, in possesso di attestato di idoneità al riconoscimento di funghi freschi epigei spontanei, potranno acquistare, tramite c/c postale 49436850 ASP Catania (causale “diritti sanitari ispettorato micologico”) blocchetti del valore di euro 10,00 50,00 e 100,00, con tagli singoli rispettivamente di 1, 5 e 10 euro.

Ogni blocchetto sarà composto da 10 buoni da utilizzare frazionatamente per il pagamento dei diritti sanitari con notevole risparmio di tempo e semplificazione della procedura.

Ai sensi della vigente normativa nazionale (L. 352/93 e D.P.R. 376/95) e della Legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2006, possono vendere funghi spontanei esclusivamente i commercianti in possesso attestato di idoneità al riconoscimento di funghi freschi epigei spontanei per le singole specie di funghi, riportate sul certificato (che il commerciante è tenuto ad esibire su richiesta dell’acquirente), e tutti i funghi in vendita devono essere preventivamente certificati dai micologi aziendali.

Raccomandazioni per i consumatori

Si raccomanda a tutti i consumatori di richiedere al venditore di esibire attestato di idoneità al riconoscimento di funghi freschi epigei spontanei, finalizzato alla vendita e soprattutto di acquistare esclusivamente funghi in possesso della certificazione della Azienda sanitaria provinciale. Tale certificazione, infatti, garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati.

Tutti gli sportelli micologici saranno aperti dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00Tutti i lunedì e i giorni successivi ad un festivo dalle ore 8.00 alle ore 10.00, ad eccezione dello sportello di Giarre.