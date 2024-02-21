CATANIA. ABBATTE UN PALO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER RUBARE UNA BICICLETTA, DENUNCIATO

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato il responsabile del furto di una mountain bike avvenuto in pieno giorno, intorno alle 12.30, nella centrale via Messina.La vittima del furt...

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato il responsabile del furto di una mountain bike avvenuto in pieno giorno, intorno alle 12.30, nella centrale via Messina.

La vittima del furto, dopo aver lasciato la propria bicicletta, assicurandola con una grossa catena ad un palo della segnaletica stradale, dopo aver sbrigato le proprie commissioni, è tornato sul posto per riprenderla e tornare a casa. In quel momento si è reso conto che qualcuno aveva sradicato il palo dal marciapiede, rubando la mountain bike.

Una volta ricevuta la denuncia di furto, gli agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno immediatamente avviato le indagini, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto. Sono, così, riusciti a individuare l’autore che, identificato, è risultato essere un giovane di 25 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 25enne, che si è giustificato raccontando di aver rubato la mountain bike per regalarla al figlio dell’attuale compagna, è stato pertanto denunciato per il reato di furto e di danneggiamento, avendo divelto un palo della segnaletica stradale e danneggiato il marciapiede.

I poliziotti sono riusciti, inoltre, a recuperare la bici rubata, immediatamente riconsegnata al suo legittimo proprietario, che ha ringraziato gli agenti per il ritrovamento.