CATANIA. ABBONAMENTO BUS E METRO A SOLI 20 EURO PER UN ANNO. COME FARE

Il nuovo abbonamento digitale urbano integrato “CATANIA TU GO” avrà una validità di tredici mesi, dall’1 maggio 2023 al 31 maggio 2024.“CATANIA TU GO” comprende, per il periodo di validità:• l’uso di ...

• l’uso di tutti i servizi della metropolitana FCE e delle linee AMTS (con esclusione delle linee Alibus e 524S);

• l’accesso e la sosta gratuiti ai due parcheggi scambiatori Due Obelischi e Nesima gestiti da AMTS. (Attenzione: è necessario richiedere l’accesso ai parcheggi al momento della presentazione dell’istanza sulla piattaforma “Catania Semplice”.

È prevista l’emissione di 10.040 abbonamenti integrati “CATANIA TU GO” che saranno disponibili fino a esaurimento delle richieste, in ordine cronologico.

Per ottenere il nuovo abbonamento “CATANIA TU GO” 2023-24 sarà necessario, come nell’edizione dell’anno scorso, procedere in due fasi:

1. ottenere il voucher, tramite la piattaforma “Catania Semplice” del Comune di Catania;

2. procedere all’acquisto tramite l’app “FCE CATANIA”.

1. Procedura di richiesta del VOUCHER “CATANIA TU GO”

È possibile presentare la propria istanza a partire dalle ore 10.00 di venerdì 31 Marzo 2023, tramite la piattaforma “Catania Semplice”, all’indirizzo

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/traspvia/TUGo

È necessaria l’autenticazione tramite SPID o CIE.

Si può richiedere il voucher per sé o per altre persone.

Gli utenti sprovvisti di SPID o non in grado di inoltrare autonomamente l’istanza sulla piattaforma “Catania Semplice”, possono rivolgersi ai CAF o alle Municipalità.

All’istanza occorre allegare una copia del documento di identità in corso di validità, del richiedente l’abbonamento in formato digitale.

La piattaforma consentirà la richiesta di voucher sino al limite complessivo di 10.040. Le altre istanze resteranno in attesa in ordine cronologico di presentazione.

Qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori voucher si scorrerà la lista in base all’ordine temporale di presentazione.

2. Acquisto dell’abbonamento CATANIA TU GO tramite l’app “FCE CATANIA”

A partire da 48 ore dopo la presentazione dell’istanza gli utenti in possesso del voucher rilasciato dalla piattaforma “Catania Semplice” potranno acquistare l’abbonamento urbano integrato “CATANIA TU GO” tramite l’app “FCE Catania”.

L’app “FCE Catania” è l’applicazione ufficiale della Ferrovia Circumetnea di Catania, scaricabile dai dispositivi IOS (versione IOS 10 e superiori a partire da IPhone 7) e Android (versione Android 8 e superiori sui modelli smartphone maggiormente diffusi) sui rispettivi store:

Google Play

App Store

Per perfezionare l’acquisto è necessario che l’app sia aggiornata all’ultima versione.

Il costo dell’abbonamento è di € 20,00.

Installazione e uso dell’app “FCE CATANIA”

Dopo aver installato l’applicazione “FCE Catania”, è necessario registrarsi e creare il proprio account compilando tutti i campi obbligatori contrassegnati dal simbolo (*) e confermare l’account al proprio indirizzo email per completare l’installazione.

Il titolo di viaggio sarà disponibile nella sezione Acquista. L’utente dovrà selezionare Dati personali – > Profilo Cliente, scegliere Profilo Standard e caricare i documenti richiesti in Info Documenti (documento di identità e fototessera).

Al seguente link il video descrittivo della procedura di acquisizione abbonamento: https://youtu.be/KoRIqcUVu7w

Se trattasi di minore è necessario caricare il documento d’identità valido del genitore o del rappresentante legale dell’abbonato.

Customer Care

Al verificarsi di problematiche nella fase di pagamento e nell’uso dell’App, ovvero nel caso di mancato possesso di uno smartphone o di altro idoneo supporto per scaricare il titolo di viaggio dematerializzato, gli utenti possono contattare il servizio di Customer Care all’indirizzo e-mail [email protected] segnalando dettagliatamente l’inconveniente riscontrato nella procedura di acquisto del titolo.

Parcheggi scambiatori

Nel caso particolare in cui si voglia utilizzare anche i parcheggi AMTS (Due Obelischi, Nesima), l’utente dovrà farne esplicita richiesta al momento della presentazione dell’istanza sulla piattaforma “Catania Semplice” inserendo un segno di spunta alla voce Ritiro tessera dei parcheggi scambiatori al momento in cui si compilano i dati dell’istanza.

In questo caso, dopo aver provveduto all’acquisizione attraverso l’app “FCE Catania” dell’abbonamento digitale, sarà possibile ritirare la smart card dei parcheggi presso la biglietteria di AMTS, in via Plebiscito 747, previa prenotazione sulla piattaforma Città Semplice – Prenota Online, all’indirizzo

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/prenotaonline/#/catania/mobilita-e-viabilita/catania-tu-go-parcheggi-scambiatori

Abbonamenti disabili

Gli abbonamenti AMTS per gli utenti con disabilità potranno essere ritirati esclusivamente presso l’ufficio abbonamenti AMTS dopo aver fatto richiesta di voucher attraverso “Catania Semplice” e aver prenotato sulla piattaforma “Città Semplice – Prenota Online”, all’indirizzo

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/prenotaonline/#/catania/mobilita-e-viabilita/abbonamento-catania-tu-go