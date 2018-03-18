CATANIA: Abbonamento integrato tra autobus e metro

Ieri mattina a Palazzo degli Elefanti è stata firmata la convenzione tra AMT Catania Spa e FCE che consente la nascita dell’abbonamento integrato che consentirà di utilizzare con un unico titolo di viaggio sia gli autobus delle linee urbane dell’Amt che i treni della metropolitana di Catania.

Quanto sottoscritto oggi rappresenta un nuovo importante passo per dare a Catania e all’area metropolitana un sistema moderno ed efficiente di trasporto pubblico.

Con la nuova convenzione Ferrovia Circumetnea-AMT, infatti, vengono introdotte quattro nuove tipologie di abbonamenti mensili integrati validi per i due vettori, e precisamente:

MetroBus City: valido sulla metropolitana FCE e su tutte le linee AMT (ad esclusione dell’Alibus e 524S) al costo di 35 €/mese;

MetroBus City S: valido sulla metropolitana FCE e su tutte le linee AMT (ad esclusione dell’Alibus e 524S) per studenti scuole medie inferiori, superiori e universitari al costo di 30 €/mese;

MetroBus M: valido sulla metropolitana FCE e sulle linee “M” AMT al costo di 20 €/mese;

MetroBus MS: valido sulla metropolitana FCE e sulle linee “M” AMT per studenti scuole medie inferiori, superiori e universitari al costo di 16 €/mese

I nuovi abbonamenti integrati potranno essere acquistati presso la biglietteria della Stazione Borgo FCE, via Caronda n. 2/A, a partire da martedì 21 marzo 2018.