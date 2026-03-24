CATANIA. Abbonamento scaduto, pretende di allenarsi: 54enne fuori controllo sfonda una parete

Ha preteso, a tutti i costi, di allenarsi in palestra, pur avendo l’abbonamento scaduto e, alle rimostranze del personale della struttura sportiva, ha cominciato a proferire insulti, finendo per aggredire anche gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per placare gli animi.

Un 54enne originario di Modena è stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania, intervenuti a seguito della richiesta dei dipendenti di una palestra di via Scammacca che hanno segnalato l’arroganza dell’uomo, il quale, senza alcuna autorizzazione, si è fiondato verso la sala pesi, con l’obiettivo di svolgere alcuni esercizi per tenersi in forma.

Una dipendente della palestra ha invitato l’uomo a uscire dalla sala, in modo da consentire agli altri clienti in regola di poter utilizzare le attrezzature. Per tutta risposta, il 54enne ha cominciato a rivolgere insulti alla dipendente, affermando che non si sarebbe mosso dalla sala, rifiutando categoricamente di lasciare la palestra. A quel punto, è stato chiesto l’intervento dei poliziotti che, al loro arrivo, hanno trovato l’uomo visibilmente nervoso, assumendo sempre più un atteggiamento aggressivo nei loro confronti.

Con non poche difficoltà l’uomo è stato calmato e condotto negli uffici di Polizia. Durante i controlli, l’uomo è andato su tutte le furie, colpendo con calci e pugni uno dei poliziotti, riuscendo a sfondare, addirittura, una parete di cartongesso.

Per il suo comportamento, il 54enne è stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento di beni dello Stato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno del Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.