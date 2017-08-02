CATANIA: ABUSI SU MINORI DURANTE RITI RELIGIOSI, 4 ARRESTI

Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di atti di violenza sessualecommessi su minorenni all’interno di una congregazione religiosa. Gli abusi erano “giustificati” come necessarie azioni mi...

Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di atti di violenza sessuale

commessi su minorenni all’interno di una congregazione religiosa. Gli abusi erano “giustificati” come necessarie azioni mistiche spirituali.

E’ quanto emerge dall'operazione “12 apostoli” condotta dalla polizia postale di Catania, coordinata dalla procura distrettuale etnea, su una comunità di circa 5.000 adepti fondata da un sacerdote deceduto. Il gip ipotizza i reati di associazione per delinquere e violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni.

