CATANIA, ACCIUFFATO IN CAMPAGNA CON LA DROGA NEGLI SLIP

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 28 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati nel controllo del territorio, hanno effettuato alcuni giri all’interno delle strade del quartiere Galermo, note purtroppo per essere sempre attive sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti, sorprendendo il giovane pusher mentre, in via Fratelli Gualandi, era intento a piazzare delle dosi ad un cliente.

Lo spacciatore, visti gli uomini in divisa, è fuggito nelle campagne circostanti. Inseguito per un centinaio di metri, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, grazie al quale sono state rinvenute e sequestrate 36 dosi di marijuana che il giovane aveva occultato dentro gli slip.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.