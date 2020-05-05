CATANIA: ACCOLTELLA IL FRATELLO PER SOLDI, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 48enne catanese Roberto FRANCARDO, resosi responsabile di tentato omicidio.Alcuni cittadini avevano contattato il 112...

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 48enne catanese Roberto FRANCARDO, resosi responsabile di tentato omicidio.

Alcuni cittadini avevano contattato il 112 NUE riferendo che, all’incrocio tra la via Palermo e la via Carlo Pisacane, un uomo era stato ferito a coltellate quindi, per il tramite della centrale operativa del Comando Provinciale, i militari sono intervenuti sul posto riscontrando effettivamente la presenza sull’asfalto di un paio di occhiali intrisi di sangue ma non la vittima che, frattanto, era stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania

Nella preliminare attività d’indagine i militari hanno cercato di acquisire notizie utili dal ferito sull’identità dell’aggressore il quale, pur se gravemente ferito, ha loro rivelato che a ferirlo era stato proprio il fratello Roberto, più giovane di 4 anni.

La vittima ha raccontato ai militari che, da tempo ormai, erano frequenti tra loro i dissidi per motivi economici e che nella mattinata, nell’ennesimo tentativo di dirimerli, si era recato a casa di quest’ultimo.

FRANCARDO Roberto non era però dello stesso avviso perché al suo arrivo infatti, appena egli era sceso dalla propria autovettura, gli si lanciava contro brandendo un coltello e sferrandogli un fendente che lo ha attinto nella zona giugulare sinistra.

Nonostante la ferita, quindi, la vittima si era poi recata da un terzo fratello, la cui abitazione è poco distante, che lo ha immediatamente trasportato al pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata una “ferita lacero-contusa margine mandibola sinistra, frattura del pavimento dell’orbita destra, frattura della parete anteriore-posteriore e inferiore del seno mascellare omolaterale, frattura dell’arco zigomatico destro, con avulsione di un elemento dentario medio dell’arcata sinistra” con una prognosi di 30 giorni.

Acquisite tali informazioni i militari si sono recati presso l’abitazione di Roberto FRANCARDO il quale, immediatamente dopo il fatto, aveva lavato a mano la tuta ginnica indossata al momento del ferimento per cancellare eventuali tracce ematiche, riponendola all’interno della lavatrice per un lavaggio ancora più accurato e, quindi, lo hanno tratto in arresto.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.