CATANIA: ACCOLTELLA MADRE IN PREDA A RAPTUS, ARRESTATO

Ha tentato di uccidere la madre ferendola gravemente con colpi di coltello alle spalle e poi con un mattarello da cucina, poi è fuggito. Protagonista dell'aggressione, avvenuta nella cucina della loro casa a Catania, un trentenne che è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo un inseguimento. La donna è ricoverata con la prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi centro. Al tentato 'matricidio', al momento senza movente apparente, ha assistito anche il padre dell'assalitore che ha tentato di bloccarlo, assieme a un vicino di casa intervenuto dopo avere sentito le urla della vittima. Il trentenne è fuggito salendo sulla terrazza del condominio e passando su quelle di altri palazzi. Localizzato da personale delle Volanti della polizia di Stato è stato bloccato dopo che gli agenti hanno sfondato la porta del locale in cui si era nascosto. (ANSA).