CATANIA: ACCOLTELLATO IN PIENO CENTRO, 21 ENNE PER RAPINA

Un polacco di 21 anni è stato accoltellato la notte scorsa in piazza Vincenzo Bellini, una delle zone maggiormente frequentate della Movida di Catania.

Il giovane è stato colpito con un fendente a un polmone da due stranieri durante un tentativo di rapina.

La vittima è ricoverata con la prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi centro, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio indaga la squadra mobile della Questura.

Sulla sicurezza a Catania, e in particolare nelle zone centro e della 'Movida', è in corso a Palazzo Minoriti un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Claudio Sammartino.