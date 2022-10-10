CATANIA. ACCUSATO DI 25 FURTI E UNA RAPINA, ARRESTATO 48ENNE

Questa Procura della Repubblica, nell’ambito delle indagini a carico di un 48enne catanese, indagato per “Rapina”, “Furto aggravato” e “Ricettazione”, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania...

Questa Procura della Repubblica, nell’ambito delle indagini a carico di un 48enne catanese, indagato per “Rapina”, “Furto aggravato” e “Ricettazione”, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania, un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante.

Il provvedimento trae origine dalle indagini dei militari, che seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno consentito di far luce sulle numerose condotte illecite poste in essere dall’uomo, che ha consumato dal mese di novembre 2021 al mese di settembre 2022, 25 furti e una rapina ai danni di altrettante strutture ricettive, ristoranti, bar e strutture balneari del territorio catanese.

Cruciale per l’attività investigativa, il monitoraggio dei sistemi di video sorveglianza, attraverso cui è stato possibile ricostruire tutti i movimenti dell’uomo, il quale consumava i suoi furti mediante un unico modus operandi; nello specifico, si è appurato come lo stesso, dopo la chiusura delle attività commerciali, accedesse al loro interno attraverso la manomissione di porte o finestre situate sul retro, arraffando senza un vero criterio, denaro, suppellettili e tutti gli oggetti con un certo valore.

In una circostanza il malvivente, colto dalla titolare di un bed and breakfast del centro cittadino etneo mentre era intento a rubare, per guadagnarsi la fuga, l’aveva aggredita e fatta cadere al suolo, procurandole fortunatamente solo contusioni.

Inutili i tentativi del 48enne di rendersi irreperibile dallo scorso mese di luglio, poiché grazie ad una accurata attività info-investigativa, è stato comunque rintracciato dai militari dell’Arma all’interno dell’abitazione di una parente nel quartiere Picanello, dove si stava nascondendo.

L’uomo è stato tradotto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.