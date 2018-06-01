CATANIA: Adescava minorenni su chat, commerciante indagato

La Procura di Catania, a seguito di indagini della Polizia Postale, ha indagato in stato di libertà un commerciante di 47 anni del Siracusano con l'accusa di avere aver adescato, utilizzando Facebook e Whatsapp, diverse minorenni con le quali intratteneva conversazioni a sfondo sessuale, chiedendo loro di incontrarlo sebbene fosse consapevole dell'età delle stesse e promettendo regali, soldi, ricariche telefoniche e altro.

L'indagine ha preso avvio da alcune denunce presentate direttamente alla Polizia di Stato nonché da una segnalazione dell'Associazione Meter. Una delle minorenni è caduta nella trappola accettando l'incontro che per fortuna non è avvenuto per il tempestivo intervento dei genitori.

Le tempestive investigazioni informatiche della Polizia Postale hanno consentito di identificare con certezza l'autore del reato, che è recidivo essendo già stato arrestato dalla Polposta nel 2015 per analoghi reati ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora.

