CATANIA: ADRANITA TENTA LA TRUFFA DELLO SPECCHIO MA LA VITTIMA E' UN MILITARE

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato RESTIVO Vincenzo, 29enne, di Adrano (CT), già sottoposto all’avviso orale e divieto di ritorno nel comune di Catania, per tentata truffa e tentata estorsione.

Ieri pomeriggio intorno alle ore 17,00 nel viale Mario Rapisardi, l’uomo alla guida della propria autovettura simulava un contatto con un altro mezzo che viaggiava nel senso opposto mettendo in atto la scenetta dello specchietto laterale rotto. Nella circostanza il 29enne bloccava il proprietario dell’altro mezzo pretendendo la somma di 300 euro quale risarcimento del presunto danno minacciandolo perché si rifiutava di adempiere alla sua richiesta. Ma questo punto però la vittima, un militare dell’Arma in servizio alla predetta Stazione, si qualificava e bloccava il malvivente, richiedendo subito dopo il supporto dei colleghi.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.