Catania, aereo sfiorò il mare nel 2025: arrivata la relazione, tragedia evitata per 12 metri

La relazione dell'ANSV ricostruisce i momenti di paura vissuti a bordo di un Airbus A320 partito dall'aeroporto di Fontanarossa.

CATANIA – Un aereo decolla dall'aeroporto di Fontanarossa, ma pochi secondi dopo perde quota e rischia di finire in mare. L'impatto viene evitato per appena 12,5 metri. È quanto accaduto nella notte del 20 settembre 2025, un episodio tornato alla luce dopo la pubblicazione, il 6 novembre 2026, della relazione finale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Il velivolo, un Airbus A320 della compagnia Air Arabia Maroc, era diretto ad Amman, in Giordania, per un trasferimento legato alla manutenzione. A bordo non c'erano passeggeri, ma soltanto sei membri dell'equipaggio.

L'aereo era decollato alle 23:56, poco prima della chiusura notturna dello scalo. Durante le operazioni erano emerse anomalie nei parametri di velocità, ma il decollo era comunque proseguito.

Pochi istanti dopo, il velivolo ha iniziato a perdere quota dirigendosi verso il mare. Sono scattati gli allarmi di sicurezza e il comandante ha effettuato una manovra d'emergenza, riuscendo a interrompere la discesa ad appena 12,5 metri dall'acqua.

Secondo gli investigatori, tra le possibili cause figura anche il disorientamento spaziale del pilota, favorito dal buio e dall'assenza di riferimenti visivi. Un'ipotesi che non è stato possibile confermare con certezza.

L'aereo ha successivamente ripreso quota, raggiungendo regolarmente Amman. Nessun ferito e nessun danno al velivolo.

L'ANSV ha classificato l'episodio come inconveniente grave, evidenziando una sequenza di criticità che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.