CATANIA. AGGREDISCE DUE OPERATORI DEL 118 DOPO INCIDENTE COL MONOPATTINO: DENUNCIATO

Nel quadro delle quotidiane attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino, una pattuglia del Comando Stazione di Catania Piazza Dante è stata allertata dalla Centrale Operativa, per un intervento urgente in quanto dove era stata segnalata al 112 NUE la presenza di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale che si era poi reso responsabile di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

Poco prima, infatti, una squadra del servizio di emergenza sanitaria 118 era intervenuta a seguito di un sinistro stradale che aveva visto coinvolto un cittadino di origini africane di 37 anni, domiciliato in Corso Sicilia, alla guida di un monopattino elettrico.

L’uomo, però, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver aggredito alcuni passanti, si era scagliato anche contro i due operatori sanitari intervenuti per prestargli soccorso, colpendoli con calci e pugni, in un vortice di violenza incontrollata che, ovviamente, ha generato panico tra le persone presenti.

In quei concitati momenti, è risultato decisivo l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto in una manciata di minuti, i quali hanno agito con estrema professionalità e fermezza, dapprima cercando di instaurare un dialogo empatico con l’aggressore e poi riuscendo a bloccarlo e metterlo in sicurezza, nonostante il suo stato di agitazione.

L’uomo, dunque, è stato affidato ad un’altra ambulanza intervenuta sul posto per coadiuvare i sanitari feriti, e successivamente trasportato presso il pronto soccorso per le cure del caso.

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno poi acquisito le denunce dei due operatori sanitari, dimessi con una prognosi di 5 giorni, e dunque, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito in stato di libertà il 37enne, per il reato di lesioni personali, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.