CATANIA, AGGREDISCE I POLIZIOTTI INTERVENUTI PER UNA LITE: IN MANETTE

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino senegalese Cheiko Talibouya Diba classe ’86, per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficial...

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino senegalese Cheiko Talibouya Diba classe ’86, per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Biondi, dove la sala operativa aveva segnalato una lite in atto tra più persone; sul posto, i poliziotti hanno trovato un gruppetto di persone che discutevano animatamente tra loro che sono state invitate a calmarsi e ad allontanarsi dal posto in tranquillità.

Improvvisamente, si è avvicinato un uomo di colore, in evidente stato di ebbrezza alcolica, il quale ha assunto atteggiamenti provocatori nei confronti degli agenti, urlando contro di loro e cercando di venire allo scontro.

Visto che, nonostante ripetuti tentativi di farlo calmare, il soggetto non desisteva dal suo atteggiamento aggressivo, gli operatori gli hanno richiesto, senza esito, i documenti per l’identificazione. A quel punto, gli agenti lo hanno invitato a salire sulla Volante per condurlo in questura per poterlo identificare, scatenandone, in tal modo, una resistenza tale da rendere difficoltosa l’operazione.

Giunto in questura, Diba ha preso a minacciare gli operatori, andando in escandescenza, iniziando a mulinare calci e pugni contro gli agenti a cui ha procurato alcune contusioni ai poliziotti, che lo hanno bloccato con non poche difficoltà

A seguito di ciò, è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida.

I due poliziotti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in sei giorni.