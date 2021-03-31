CATANIA. AGGREDISCE LA MOGLIE E LA FIGLIA, ACCORSA IN AIUTO DELLA MADRE: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 42 anni, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 42 anni, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali, reati commessi nei confronti della moglie di anni 40 e della figlia di anni 16.

La presenza dei tre figli della coppia, di cui due in tenera età e l’altra di 16 anni, non ha fermato la furia dell’uomo il quale, al termine dell’ennesima lite, non ha esitato ad aggredire il coniuge colpendola con violenti ceffoni. La figlia 16enne, accorsa in aiuto della madre, è stata anch’ella aggredita e costretta a fuggire di casa per chiedere aiuto ai carabinieri della vicina caserma di Piazza Dante.

Sul posto, tramite la centrale operativa del Comando Provinciale, sono giunte immediatamente due pattuglie del radiomobile che, trovando la ragazza sotto l’abitazione familiare, l’hanno prima rassicurata per poi raggiungere l’abitazione all’interno della quale si era verificata l’aggressione.

Posto in sicurezza il padre-aggressore, i militari hanno acquisito l’amara denuncia da parte di madre e figlia, soprattutto la prima che, in lacrime, ha raccontato come l’energumeno l’avesse aggredita senza alcuna plausibile ragione in presenza dei figlioletti e in presenza di un fratello di lei, diversamente abile, anch’egli vessato nel corso degli anni.

Le due donne, tramite un’ambulanza del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro dove i medici le hanno riscontrate affette da diversi traumi contusivi. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari in casa di un parente.