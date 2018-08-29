I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato MAZZARINO Giovanni Angelo, 46enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, poiché resosi responsabile di evasione e rapina.Ieri sera, in...

Ieri sera, intorno alle 21.30, l’uomo si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione ed ha raggiunto Piazza Santa Maria della Salute dove ha aggredito una 81enne, pensionata ed un sacerdote 86enne, entrambi catanesi impossessandosi con violenza della vettura Hyunday I10, della donna.

CATANIA: AGGREDISCE UN SACERDOTE ED UNA PENSIONATA PER RAPINARGLI L’AUTO.

I militari immediatamente intervenuti, su richiesta degli stessi rapinati, in via Michele Scammacca hanno subito intercettato il fuggitivo a bordo dell’auto, bloccandolo ed ammanettandolo.Le vittime sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele, dove la donna è stata medicata con una prognosi di 5 giorni per le escoriazioni riportate in varie parti del corpo, mentre il prelato avendo riportato un trauma cranico contusivo è rimasto ricoverato, non versando al momento in pericolo di vita.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.